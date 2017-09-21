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سقوط ثلاثة قذائف على قرية جبلية في السعودية

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مصراوي Masrawy

سقوط ثلاثة قذائف على قرية جبلية في

04:53 م الخميس 21 سبتمبر 2017

سقوط ثلاثة قذائف على قرية جبلية في السعودية

أرشيفية

الرياض (أ ش أ)

أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف العربي، اليوم الخميس، بأن ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا سقطت في محافظة العارضة بمنطقة جازان السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر قوله، إنه في تمام العاشرة وعشرون دقيقة سقطت ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان، موضحا أن أحد المقذوفات سقط على مدرسة ابتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى، بينما سقط اثنان منها على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات.

وأكد المصدر أن اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة ومن داخل الأراضي اليمنية وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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