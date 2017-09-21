خامنئي عن كلمة ترامب في الأمم المتحدة: خطاب "رجل عصابات"

(أ ف ب):

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الخميس، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد اللهجة ضد طهران من منبر الأمم المتحدة هو خطاب "رعاة بقر ورجال عصابات".

ووصف خامنئي، بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني، كلمة ترامب بـ"السخافة والبلاهة والاضطراب والبعد عن الواقع"، معتبرا أن "لغة رعاة البقر ورجال العصابات" التي اتهم ترامب باستخدامها "لم تكن نابعة عن شجاعته بل عن انفعال وفشل وقصر نظر".

وتابع في كلمة ألقاها لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، أن "ما قاله رئيس الولايات المتحدة لا يشرف الأمة الأميركية ونخب هذا البلد تشعر بالخزي لوجود رئيس مثل ترامب على رأسها ولتصريحاته".

وقال إن "حقد" القادة الأمريكيين على إيران مرده "وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها المؤثر الذي أسهم في إفشال مخططات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة".

هاجم ترامب إيران بشدة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك فوصفها بـ"الدولة المارقة" و"الديكتاتورية الفاسدة".

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980 وأزمة احتلال السفارة الأمريكية في طهران بعيد الثورة الإسلامية. وحدث تقارب خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما (2013-2017) لكن مع وصول خلفه إلى البيت الأبيض عاد التوتر ليتصاعد بشكل متواصل.

ويهدد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقعته طهران مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا في يوليو 2015.

وينص هذا الاتفاق على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران لقاء ضمانات حول اقتصار برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية.

وردًا على ترامب، أعلن الرئيس الإيراني الأربعاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران "لن تقف مكتوفة الأیدي ازاء أي نقض للاتفاق" النووي.