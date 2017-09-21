لجنة الإنقاذ الدولية: قرابة 85 ألف مدني لايزالون في الحويجة

القاهرة (مصراوي)

قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن قرابة 85 ألف مدني لايزالون في بلدة الحويجة وأطرافها، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأضافت المنظمة غير الحكومية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من البلدة والمناطق المحيطة بها منذ أغسطس من العام الماضي.

وحذرت من استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في البلدة بسبب بدء القوات الأمنية والعسكرية العراقية قطع خطوط الإمداد عن تنظيم داعش في يوليو الماضي.

بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، الواقعة جنوب غربي كركوك، من تنظيم داعش.

يمثل الهدف من مهمة القوات العراقية في عمليات الحويجة استعادة ما يقارب مائتين وثمانين كيلو متراً مربعاً من الأراضي بين محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

يشارك في عملية استعادة السيطرة على الحويجة ألوية الحشد الشعبي و قطعات الجيش و الشرطة الاتحادية و جهاز مكافحة الاٍرهاب.

وانطلقت القوات صباح اليوم من ستة محاور لطرد تنظيم داعش من الحويجة (جنوب غرب كركوك) و الجانب الأيسر من الشرقاط (شمال تكريت) ضمن المرحلة الاولى للعمليات.