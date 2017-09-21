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البيئة: تدريب باحثي المحميات على التعامل مع أسماك القرش بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

البيئة: تدريب باحثي المحميات على التعامل مع أسماك القرش بالبحر الأحمر

04:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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​هدى زكريا:

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كتبت - مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة رحلة تدريبية لمجموعة من الباحثين بمحميات البحر الأحمر، على متن إحدى العائمات البحرية المجهزة، بمختلف الأجهزة العلمية وأجهزة التصوير تحت الماء وأدوات الغطس، وذلك خلال الفترة من من ١٥-٢١ سبتمبر الماضي؛ لرصد ومتابعة سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر ودراسة أحدث الأساليب العلمية للتعامل مع القروش.

وقام الباحثون بأعمال بحث ورصد واستكشاف لأسماك القرش، ضمن بروتوكول التعاون بين جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا"، ومشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويشرف على الرحلة البحثية الخبير الدولي "جيرهارد فينجر"، وفريقة المعاون من منظمة مشروع أسماك القرش، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي المتخصص إلي إكساب باحثي البيئة المهارات الخاصة بطرق رصد أسماك القرش، وسلوكها والعوامل المؤثرة عليها وأسباب قيامها بمهاجمة البشر.

تأتي هذه الأنشطة في إطار التعاون المشترك بين جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، ووزارة البيئة؛ لرفع كفاءة وقدرات باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر؛ لتطوير ورفع كفاءة منظومة حماية الموارد الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر، خاصة فى مجال أسماك القرش.

ومن المقرر إصدار تقرير فني عن الرحلة وما تم فيها والخروج بالتوصيات التي تم رصدها وتوزيعها علي مدربي الغطس خلال الأسبوع المقبل.

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