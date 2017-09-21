هرب من ملاحقة أحد ضحاياه فقفز من الطابق الـ12.. مصرع "نصاب" بالهرم

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه بعدما قفز من الطابق من الـ12 بمنطقة الهرم؛ هربا من ملاحقة أحد الأشخاص، مارس عليه أعمال النصب.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص عُثر عليه مصابا بكسور خطيرة أعلى سطح عقار.

كشفت تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، أن المتوفى هارب من 10 أحكام قضائية، وأنه قفز من الطابق الـ12 وسقط على عقار مجاور مكون من 7 طوابق؛ هربا من ملاحقة أحد ضحاياه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.