حجوزات أقسام شرطة القاهرة "تمام".. وحقوق البرلمان: ملاحظة خاصة بالطعام

كتب - فتحي سليمان:

تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أقسام شرطة الشرابية وعين شمس وروض الفرج والبساتين بجولة تفقدية اليوم وتحدث أعضاء اللجنة مع المحتجزين بأقسام الشرطة وفحصوا أماكن الاحتجاز ومساحتها وعدد المسجونين فيها.

وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الزيارة كانت مفاجئة دون تنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة ولم يتم تسجيل أية مخالفات.

وقالت عازر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أعضاء اللجنة تحدثوا مع المساجين لتدوين الملاحظات حول معاملتهم وأحوالهم داخل حجوزات تلك الأقسام، مشيرة إلى أنها تأكدت من وجود ضابط من قطاع حقوق الإنسان بكل قسم شرطة وأن عدد المحتجزين غير مخالف لمساحة الاحتجاز وأن الزيارات تتم في مواعيدها الرسمية.

وعاين أعضاء اللجنة أماكن الزيارات والنوم والتعامل مع المواطنين داخل أقسام الشرطة دون رصد أية مخالفات – بحسب عازر.

والتقى وفد النواب قيادات من مديرية أمن القاهرة من بينهم اللواء هشام لطفي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال ومأموري الأقسام وقيادات من قسم العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية.

ودونت اللجنة ملاحظة خاصة بالطعام حيث طالبت مسؤولي الأقسام بتوفير وجبات متنوعة وغير متكررة لا تقتصر على الجبنة والمربي والخبز والفول.

وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات صحفية أنه التقى عددا من قيادات مديرية أمن القاهرة ومجموعة من المساجين، من أجل زيادة الوجبات المنصرفة داخل الحجوزات، لافتا إلى أن هناك تحفظات على الحبس الاحتياطي لأنه يحتاج تعديلا تشريعيا.

وتأتي الزيارات الميدانية في ضوء سلسلة الزيارات التي حددتها اللجنة، لكل من السجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية، استكمالاً لما انتهجته اللجنة في دور الانعقاد الثاني حيث قامت بزيارة بسجن الفيوم العمومي، وقسم الأميرية، علاوة عن عدد من دور الأيتام المختلفة وذلك للتأكد من انضباط العمل بكل منهم.