بـ"مليون جنيه".. القبض على خادمة متهمة بسرقة مصوغات في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت مديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، القبض على خادمة، متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة موظف على المعاش تقدر قيمتها بمليون جنيه.

وتلقى اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد ماجد مؤمن، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي بلاغ من المواطن "محمد. ط. م" 63 عامًا، موظف على المعاش، يفيد باكتشافه سرقة كمية كبيرة من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بحوالي مليون جنيه من داخل مسكنه.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "فاطمة. م. ع" 26 عامًا، وتعمل خادمة لدى المجني عليه، وألقي القبض عليها وبمواجهتها بما أسفر عنه التحريات، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4758/2017 جنح الشرق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.