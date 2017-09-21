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بالصور - أعمال مكثفة لإزالة الحفر والمطبات وتمهيد الطرق بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور - أعمال مكثفة لإزالة الحفر والمطبات وتمهيد الطرق بأسيوط

04:48 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، على إزالة المطبات العشوائية بالطرق والشوارع واستبدالها بمطبات صوتية وإعادة الشئ لأصله وتأهيل الطرق التي بها تكسير وحفر لسبب أو لآخر في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بحي شرق، وحي غرب أسيوط، رافقه فيها الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد التوني، مدير الإدارة العامة لمرور أسيوط، والمقدم أحمد عبدالجواد، رئيس مباحث المرور بالمحافظة.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد، بمتابعة أعمال رصف وتمهيد الشوارع، وإزالة الحفر والمطبات، التي نتجت من أعمال حفر أو غيرها خاصة القطع العرضي بأسفلت شارع منطقة الأزهر أمام دار المناسبات ومحيط موقف الأزهر وشارع العادلي المتقاطع مع شارع محمود رشوان بحي شرق والقطع الطولي بالطريق المؤدي إلى كلية التمريض وجامعة أسيوط بحي غرب، بالإضافة إلى إزالة المطبات الصناعية واستبدالها بمطبات صوتية.

وأضاف العميد أحمد التوني، مدير إدارة مرور أسيوط، أن الحملات المرورية مستمرة بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشارع وضبط السائقين المخالفين ومراقبة تطبيق التعريفة المقررة ومنع استغلال بعض السائقين من تحصيل أجرة بأعلى من المقرر.

وأشار إلى استمرار الحملات بصفة دورية بالشوارع ومواقف السيارات لمراقبة وضبط أي تجاوز من قبل السائقين المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، لافتًا إلى تفعيل مراقبة السرعة "الرادار" على الطرق السريعة لتقليل الحوادث وتعزيز انتشار سيارات المرور والدراجات البخارية لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع والميادين.

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