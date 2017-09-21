مباحث القاهرة تعيد نصف مليون جنيه مسروقة لصاحب شركة وتضبط الجناة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إعادة نصف مليون جنيه لصاحب شركة بعد سرقتها من داخل الشركة، وتمكنوا من ضبط الجناة.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، قد تلقوا بلاغًا من المواطن "حسام.م"، 47سنة، صاحب شركة للإلكترونيات، كائنة بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، باكتشافه كسر الأقفال الخاصة بالشركة، وسرقة 460 ألف جنيه و1000 دولار أمريكي، ولم يتهم أو يتشبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وأثناء السير في إجراءات البحث، وردت معلومات لفريق البحث، مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "سامح.ع"، 30 سنة، عامل بذات الشركة، ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم، و"حماده.ف"، 27 سنة، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، و"أشرف.ع"، 41 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، باستخدام السيارة رقم "ر س 3346"، مستأجرة من مالكها "محمد.ح"، 39 سنة، سائق"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة؛ حيث أقر الأول بأنه نظرا لعمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمقر الشركة، وقام الثاني والثالث بالدلوف لمقر الشركة، واستوليا على المبالغ المالية المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، مشيرا الى ان دوره اقتصر على الانتظار داخل السيارة.

وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة والمقص الحديدي المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.