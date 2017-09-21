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القوات العراقية تحرر 20 قرية في عملية أيسر الشرقاط من تنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر 20 قرية في عملية أيسر الشرقاط من تنظيم داعش

04:40 م الخميس 21 سبتمبر 2017

القوات العراقية تحرر 20 قرية في عملية أيسر الشرقاط من تنظيم داعش

العراق - (د ب أ ):
أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله اليوم الخميس تحرير 20 قرية في إطار عملية تحرير مناطق أيسر الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة ، في بيان صحفي :"قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع وألوية الحشد شعبي، تحرر قرى كهارة وشيراوة والفوجة وحمد ستير وسبحة عثمان ، وكنعوص الشمالية ، وكنعوص الجنوبية، وخرابة زرد، وسيسبان ، وعين حياوي، ولزاكة، وكنيطرة ، والحمير، وهيجل الشمالي، وهيجل الوسطى ، وهيجل الجنوبي ، عويجيله الشمالي ، وعويجيلة الجنوبي ، وخضير الجاسم، والسفينة .

وأشار إلى رفع العلم العراقي في هذه القرى و استكمال الصفحة الاولى من المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة.

وكان قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت أعلن أن القوات العراقية بدأت بتحرير قرى من سيطرة داعش في مستهل عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم الخميس.

وقال جودت ، في تصريح صحفي، إن قوات الشرطة الاتحادية مدعومة بعشرات الاليات المدرعة شرعت فجر اليوم بفتح السواتر واقتحام الساحل الأيسر للشرقاط من المحور الشمالي، ضمن الصفحة الأولى لاستعادة السيطرة على ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ارهابيي داعش.

وتقع الشرقاط ، وهي من أقضية محافظة صلاح الدين ، غربي مدينة الحويجة التي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، في وقت سابق اليوم ، انطلاق عملية تحرير مدينة الحويجة بمحافظة كركوك من سيطرة تنظيم داعش.

وقال العبادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، :"مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة، وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية، وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية".

وتقع الحويجة في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وتعد واحدة من آخر المناطق التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم في العراق.

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مصراوي Masrawy

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