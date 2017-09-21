أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كينيا تجري انتخابات رئاسية جديدة في 26 أكتوبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كينيا تجري انتخابات رئاسية جديدة في 26 أكتوبر المقبل

04:39 م الخميس 21 سبتمبر 2017

كينيا تجري انتخابات رئاسية جديدة في 26 أكتوبر المقبل

انتخابات كينيا

نيروبي - (د ب أ):

أعلنت لجنة الانتخابات والحدود الكينية اليوم الخميس، اجراء انتخابات رئاسية جديدة فى كينيا فى 26 أكتوبر المقبل.

وألغت المحكمة العليا نتيجة التصويت الرئاسي في الثامن من أغسطس في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أنها أعلنت التفاصيل الكاملة لقرارها للمرة الأولى اليوم الأربعاء.

وتدخلت المحكمة في الانتخابات بعد طعن تقدم به زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وقال فيه إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الانتخابات قد تعرضت لاختراق لتعديل النتيجة لصالح الرئيس أوهورو كينياتا.

وكان تم إعلان فوز كينياتا بولاية ثانية بحصوله على 54 في المئة من الأصوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المحكمة العليا في كينيا انتخابات الرئاسة "لم تكن شفافة"

    أخبار

  • الشرطة الكينية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين مؤيدين لكينياتا

    أخبار

  • الأمم المتحدة: نصف مليون كيني مهددون بالمجاعة

    أخبار

  • المعارضة الكينية ترفض الموعد الجديد لإجراء الانتخابات

    أخبار

إعلان

4b7d0306b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي