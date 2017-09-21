كينيا تجري انتخابات رئاسية جديدة في 26 أكتوبر المقبل

نيروبي - (د ب أ):

أعلنت لجنة الانتخابات والحدود الكينية اليوم الخميس، اجراء انتخابات رئاسية جديدة فى كينيا فى 26 أكتوبر المقبل.

وألغت المحكمة العليا نتيجة التصويت الرئاسي في الثامن من أغسطس في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أنها أعلنت التفاصيل الكاملة لقرارها للمرة الأولى اليوم الأربعاء.

وتدخلت المحكمة في الانتخابات بعد طعن تقدم به زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وقال فيه إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الانتخابات قد تعرضت لاختراق لتعديل النتيجة لصالح الرئيس أوهورو كينياتا.

وكان تم إعلان فوز كينياتا بولاية ثانية بحصوله على 54 في المئة من الأصوات.