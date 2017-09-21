الزراعة: المركز الدولي للأسماك أكد عدم وجود أي أثر لفيروس البحيرات في مصر

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، اليوم الخميس، وفدًا من المركز الدولي للأسماك، ضم كلًا من الدكتور مايكل فيليبس مدير عام البحوث بالمركز، والدكتور هاريسون شارو القائم بأعمال المدير القُطرِي بمصر، والدكتور أحمد نصر الله، والدكتور ضياء قناوي، وبحضور كل من الدكتور جمال النجار، والدكتور أيمن عمار، مسئولي المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز.

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي، إن الزيارة تناولت تنسيق الجهود لتنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر، وتمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الشأن والتركيز على جودة الأسماك التي تنتجها المزارع المصرية، وخلال المباحثات تم التأكيد على خلو هذه الأسماك من الأمراض وخاصة الفيروسات.

وأفاد البيان أن الفريق الدولي ذكر أن الأبحاث والتحاليل والمسموحات أكد عدم وجود أي أثر لفيروس البحيرات، وتم فحص عينات من البلطي النيلي المصري من سلالة العباسة، كما تم الاتفاق علي وضع آليات، وذلك لتطوير ورفع قدرات المركز بالعباسة على أن يكون هناك لجنه مشتركة تضم كلًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمركز الدولي للأسماك، لوضع خطط تنميه قطاع الاستزراع السمكي، على أن يكون العمل طبقا للنظم والمرجعيات العالمية.