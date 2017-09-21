بالصور.. منفذان لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أقامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، منفذين لطرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

أكد رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي لـ"مصراوي"، أن المنفذ الأول بمقر الوحدة المحلية، والثاني بمقر سوق حي المروة جنوب مدينة الخارجة، لطرح الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تتراوح بين 45-65 %.

وأضاف الطماوي، أن محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، تفقد اليوم الخميس، سوق المروة الأسبوعي، مشددًا على استمرار تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بإرسال سيارة نقل كبيرة لشراء خضر وفاكهة من سوق العبور بالقاهرة، وطرحها أمام المواطنين بسعر التكلفة لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.