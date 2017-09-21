بالصور - اجتماع لبحث استعدادات مواجهة السيول في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي،محافظ أسيوط، اليوم الخميس،على مراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة السيول والأزمات التي قد تحدث مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالب رؤساء المراكز والأحياءبعمل سيناريوهات لإدارة الأزمةوعمل اختبارات ميدانية لطلمبات الأنفاقوعمليات سحب المياه ومراجعة مخرات السيول، والتأكد من سلامتها وجاهزيتها لمواجهة أية سيول أو أمطار محتملة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة لبحث استعدادات المحافظة لمواجهة السيول المحتملة خلال فصل الشتاء،بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار،سكرتير عام المحافظة،والدكتور عواد أحمد،السكرتير العام المساعد،والعميد حاتم حسين،مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة،والمقدم وليد الشحات،المستشار العسكري للمحافظة،والمهندس محمد صلاح،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز ومديري مديريات الخدمات والمرور والمرافق.

وأعطى محافظ أسيوط تعليماته لمسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياءبمراجعة جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة بكافة مراكز المحافظة للوقوف على جاهزيتها بالإضافة إلى التشديد على الانتهاء من أعمال تعلية بعض السدود لستوعب كميات أكبر من المياه مشددًا على مراجعة جميع أعمدة الكهرباء بالقرى والمراكز للتأكد من سلامتها وتغطية جميع أسلاك الكهرباء وغرف التفتيش والشنايش بالشوارع والميادين وأماكن تجمع المياه.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديريات التموين والصحة والتضامن الاجتماعي وكيفية التعامل مع الأزمة في حالة حدوثها مع ضرورة التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الكوارث والأزمات والتواصل المستمر مع غرف عمليات المراكز، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة خطط تصريف المياه بالأنفاق وعمل اختبارات لمصادر الكهرباء والمصادر البديلة لقياس مدى جاهزيتها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز والكهرباء وتوفير حصص دقيق للمخابز وحصص احتياطية بالإضافة إلى مراجعة محطات الوقود ومدى جاهزيتها وقت الأزمة.

وأشار المهندس محمد عبدالجليل إلى ضرورة مراعاة إجراءات السلامة والأمان لجميع الفنيين والمسئولين عن إدارة الأزمة حفاظًا على أرواحهم وتعميم دليل أرقام هواتف جميع قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية وطرق التواصل المباشر معها لسرعة إدارة الأزمة والتعامل الفعال معها.

وطالب المقدم وليد الشحات،المستشار العسكري للمحافظة خلال الاجتماع رؤساء المراكز والأحياء بعمل سيناريوهات لإدارة أزمة السيول وعمل تقارير كفاءة للمعدات ومدى جاهزيتها للاصطفاف الذي سيجري تنفيذه منتصف نوفمبر المقبل بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي.