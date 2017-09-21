السيسي يغادر نيويورك بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر اقامته فى نيويورك عقب ختام زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التى استمرت 5 أيام، وشارك فيها الرئيس فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك الرئيس السيسى فى عدد من الاجتماعات والفعاليات المهمة على هامش أعمال الجمعية العامة وبمجلس الأمن الدولي.

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وعقد السيسى على هامش مشاركته فى الاجتماعات عدة لقاءات مع عدد من قادة وزعماء العالم فى إطار الجهود لتدعيم العلاقات المشتركة سياسيا واقتصاديا لاسيما ما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والتى يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها بجانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتبادل الرؤى حول التعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولى وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة