الصحة: الحصيلة النهائية لوفيات الحجاج المصريين 110 حالات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن أن الحصيلة النهائية لحالات الوفاة بين الحجاج المصريين هذا العام بلغت 110 حالات وفاة، 105 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، كما بلغت أعداد الحجاج المترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج 73 ألفا و666 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69 ألفا و492 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4174 حالة في المدينة المنورة.

وأوضح رئيس بعثة الحج الطبية، الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريح، اليوم الخميس، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات السعودية، 31 منهم بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة، مشيرا إلى انتهاء عمل البعثة الطبية اليوم وعودة أخر فوج من البعثة الطبية بعد انتهاء دورهم في خدمة الحجاج المصريين، والذين فاق عددهم 100 ألف حاج، مؤكدا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين هذا العام.

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وأشار إلى أن حالات الوفاة الأخيرة بين الحجاج بلغت 8 حالات، وهم سعدية صديق أحمد محمد، 81 عاما، تتبع حجاج القرعة، محافظة سوهاج، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، سلوى محمد مختار عبد الفتاح، 49 عاما، تتبع حجاج القرعة، محافظة البحيرة، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى أحد بالمدينة المنورة، هدى محمد محمد عبد العال، 62 عاما، حج فرادى، محافظة المنوفية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وهانم محمد عبد الرحيم عبد المجيد الأعور، 61 عاما، تتبع حجاج القرعة، محافظة المنوفية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمكة المكرمة.

كما تشمل حالات الوفاة زينب حسين إبراهيم الأسود، 68 عاما، تتبع حجاج السياحة، محافظة الشرقية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمدينة العقبة في أثناء عودتها بريا، حسن عبد السلام عبد العزيز العطار، 63 عاما، محافظة المنوفية، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة الكرمة، سعيد عبد الحميد قناوي عبد الرحيم، 54 عاما، يتبع حجاج التضامن، محافظة المنوفية، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى بالمدينة المنورة، ولطيفة طايع سليمان عبيد، 62 عاما، تتبع حجاج القرعة، محافظة بورسعيد، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى النور بمكة المكرمة.