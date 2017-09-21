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«حقوق إنسان البرلمان» تنطلق في ثاني زيارة مفاجئة لتفقد أقسام الشرطة

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«حقوق إنسان البرلمان» تنطلق في ثاني زيارة مفاجئة لتفقد أقسام الشرطة «حقوق إنسان البرلمان» تنطلق في ثاني زيارة مفاجئة لتفقد أقسام الشرطة

التحرير

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انطلق ظهر اليوم الخميس، وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتفقد إحدى الجهات الشرطية، في زيارتها الميدانية الثانية خلال الإجازة البرلمانية.

ويشارك في الزيارة الميدانية، النائب محمد الغول وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين سر اللجنة، والنائب نبيل بولس، والنائب محمد الكومي، النائب محمد ماهر، النائب نبيل بولس، النائب عاطف مخاليف، النائبة مجدي سيف، النائب أحمد الجزار، النائب سعيد شبايك، النائب يسري الأسيوطي.

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وتأتي الزيارات الميدانية في ضوء سلسلة الزيارات التي حددتها اللجنة، لكل من السجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية واستهلتها بزيارة 3 أقسام مطلع الأسبوع الجاري إلى الوراق، إمبابة، العمرانية.

وتعد الزيارات الميدانية، استكمالا لما انتهجته اللجنة في دور الانعقاد الثاني، حيث قامت بزيارة سجن الفيوم العومي، وقسم الأميرية أثناء متابعتها لقضية مجدى مكين، علاوة على عدد من دور الأيتام المختلفة وذلك للتأكد من انضباط العمل بكل منها.

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التحرير

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