خلافها مع شيرين وحقيقة اكتئابها بسبب الحجاب.. 10 معلومات عن نداء شرارة

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كثيرًا ما يختفي نجوم برامج المواهب الغنائية عقب فترة قليلة من الفوز والشهرة، ولكن هذا لم يحدث مع المطربة الأردنية "نداء شرارة"، التي فازت بالموسم الثالث من برنامج "ذا فويس" الشهير عام 2015، فما زالت "نداء" تتمتع بشعبية جماهيرية واسعة ووجود إعلامي مميز.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن "نداء شرارة"..

1- ولدت في 28 ديسمبر عام 1993 بعمان، ونشأت في حي القويسمة الفقير بالأردن.

2- تنتمي لعائلة محدودة الدخل، وحصلت على دبلوم في التربية الخاصة، وعملت كمدرسة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



3- شاركت في عدة مسابقات للمواهب الغنائية، ولكنها لم تفز في أي منها لأنها محجبة، وهو ما دفعها للمكوث في المنزل ثلاث سنوات دون ممارسة مهنتها المفضلة وهي الغناء.

4- لاقت انتقادات واسعة أثناء اشتراكها في برنامج "ذا فويس" وبعد الفوز أيضًا، اعتراضًا من الكثيرين على غنائها بالحجاب.

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5- رغم دعم والدتها؛ فإن والدها "نمر شرارة" كان معارضًا دخولها عالم الفن في البداية، وانقطع تواصله بها في أثناء اشتراكها في البرنامج، ولكن عقب مساندة الفنانة "شيرين" التي كانت عضوة بلجنة التحكيم وقتها، أعلن الأب دعمه لابنته وموهبتها.

6- تمتلك عدة مواهب أخرى إلى جانب الغناء، من بينها الكتابة والتلحين والتقليد أيضًا.



7- شاركت في عدة مهرجانات، من بينها مهرجان الأغنية الأردنية، وقدّمت عدة أغاني مع فرقة "عمون للتراث والفنون"، وقدّمت أوبريت "الملك المعزز" وغيره.

8- بعيدًا عن الغناء، أطلقت في سبتمبر من العام الماضي مبادرة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت عليها اسم "نداء الأمل".

9- لاحقتها شائعة التخلي عن الحجاب، وهو ما نفته مرارًا وتكرارًا، كان آخرها ببرنامج "عرب وود" عبر قناة "روتانا"، حيث أكدت انزعاجها من تلك الشائعة التي لا أساس لها من الصحة، ونفت أيضًا الشائعة التي ادعت إصابتها بالاكتئاب بسبب الحجاب.

10- هاجمت المطربة شيرين عبد الوهاب في يونيو الماضي واتهمتها بالتخاذل، حيث دعتها "شيرين" لإحياء حفل في بعلبك بلبنان، وعندما سافرت "نداء" إلى هناك على نفقتها الخاصة، لم ترد "شيرين" على رسائلها وتجاهلتها، ثم ردّت عليها بعدها قائلة: "معلش يا نداء، الواحد أوقات بينسى أولاده"، وهو ما أثار استياء المطربة الشابة.