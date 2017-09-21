«أوبل» تختبر نسخة سيدان جديدة من «كورسا»

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تخضع شركة "أوبل" الألمانية، نسخة سيدان جديدة من سيارتها الشهيرة "كورسا" للاختبارات الفنية قبل الكشف عنها بشكل رسمي في الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع "جي إم أوثوريتي"، فإن الشركة الألمانية تخضع السيارة للاختبارات الفنية للوقوف على مدى جاهزية التعديلات التي أضافتها على مدار الأشهر الماضية، وتحديدًا بعد الانتقال لـ"بيجو – ستروين" الفرنسية.

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وتمثل النسخة الجديدة من "كورسا" بداية التعاون بين "أوبل" و"بيجو"، كما أنها بمثابة أولى ثمار الاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية، بعد انتقال السيارة لـ"بيجو – ستروين" بشكل رسمي.

وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عزمها إطلاق نسخة سيدان جديدة من سيارتها الشهيرة "كورسا" معدلة بأحدث التثقنيات العالمية الخاصة بالقيادة.