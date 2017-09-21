أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«أوبل» تختبر نسخة سيدان جديدة من «كورسا»

Google+ Print
«أوبل» تختبر نسخة سيدان جديدة من «كورسا» «أوبل» تختبر نسخة سيدان جديدة من «كورسا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تخضع شركة "أوبل" الألمانية، نسخة سيدان جديدة من سيارتها الشهيرة "كورسا" للاختبارات الفنية قبل الكشف عنها بشكل رسمي في الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع "جي إم أوثوريتي"، فإن الشركة الألمانية تخضع السيارة للاختبارات الفنية للوقوف على مدى جاهزية التعديلات التي أضافتها على مدار الأشهر الماضية، وتحديدًا بعد الانتقال لـ"بيجو – ستروين" الفرنسية.

شاهد أيضا

وتمثل النسخة الجديدة من "كورسا" بداية التعاون بين "أوبل" و"بيجو"، كما أنها بمثابة أولى ثمار الاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية، بعد انتقال السيارة لـ"بيجو – ستروين" بشكل رسمي.

وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عزمها إطلاق نسخة سيدان جديدة من سيارتها الشهيرة "كورسا" معدلة بأحدث التثقنيات العالمية الخاصة بالقيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي