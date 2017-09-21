لجنة جامعة بنها عن مدرسة "زويل": جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد
لجنة جامعة بنها عن مدرسة "زويل": جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد
04:26 م الخميس 21 سبتمبر 2017
لجنة جامعة بنها
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصدرت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، برئاسة الدكتور عبدالعظيم مهنى مدير مركز الدراسات والخدمات البحثية بالجامعة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ومديرية التعليم بالقليوبية، لزيارة مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات ببنها.
وقال البيان إن المدرسة آمنة تمامًا، ومستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد، نظرًا لوقوعها بجانب مساحة من الأراضي الزراعية، ووجود مجزر مغلق بالمنطقة، كان لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
ونسق طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مع جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي، لعمل سلسلة من القوافل الطبية والبيئية والمجتمعية بمدارس المحافظة، في إطار التعاون بين التعليم العالي وما قبل الجامعي ونقل الخبرات لرفع مستوى العملية التعليمية، وتم زيارة المدرسة وغيرها من المدارس والتأكد من جاهزيتيها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر
-
التعليم: تطبيق عقوبات على من يثبت تعاطيه للمخدرات من عمال المدارس
-
التعليم: قبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين لمدارس "STEM"
-
وزير التعليم العالي يعرض على رئيس الوزراء تقريرًا بشأن بدء الدراسة
إعلان
إعلان