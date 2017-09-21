«رباعيات مورينيو» تعزف لحنا جديدا في الأولد ترافورد

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يقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، موسما مميزا حتى الآن بجميع البطولات، على الرغم من أن الفريق لم يدعم صفوفه سوى بثلاث صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو» الماضي.

وضم فريق جوزيه مورينيو، البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون، كما ضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا البرتغالي، علاوة على ضم الصربي نيمانيا ماتيتش من صفوف تشيلسي.

وشهدت مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم أداء مختلفا تحت قيادة مورينيو، حيث خاض الفريق حتى الآن 7 مباريات، فاز الفريق في 6 وتعادل في لقاء، سجل خلالها 19 هدفًا بمعدل بلغ 2.7 هدف بالمباراة الواحدة، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

مباريات الفريق هذا الموسم شهدت استحواذا بشكل إيجابي للشياطين الحمر، عكس أداء الفريق تحت قيادة الهولندي لويس فان جال، الذي اتسم أداؤه تحت قيادته بالملل والرتابة علاوة على العقم الهجومي، كما أن أداء اليونايتد تحت قيادة ديفيد مويس الذي تولى الفريق مباشرة خلف الأسطورة السير أليكس فيرجسون، لم يكن ممتعا ولا مؤثرا.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» رباعيات مورينيو مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 4-0 وست هام يونايتد

كانت أولى رباعيات مورينيو هذا الموسم، أمام وست هام يونايتد، التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي أحرزها روميلو لوكاكو "هدفين"، وهدف لكل من أنتوني مارسيال وبول بوجبا.

سوانزي سيتي 0-4 مانشستر يونايتد

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شهد استاد ليبرتي بويلز، ثانية رباعيات مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد تغلب رجال جوزيه مورينيو على سوانزي سيتي بقيادة مديره الفني الفرنسي بول كليمنت، حيث أحرز الرباعية إيريك بايلي ورمويلو لوكاكو وبول بوجبا وأنتوني مارسيال، ضمن مباريات الجولة الثانية بالبريميرليج.

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

لم يتوقع أشد المتفائلين بمانشستر يونايتد ولا أكبر المتشائمين بنادي إيفرتون خسارة الأخير برباعية، على معقل الأحلام الأولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالبريميرليج، خصوصًا أن البرتغالي مورينيو لم يتمكن قبل هذه المباراة من الفوز على الهولندي رونالد كومان (مدرب التوفيز).

مانشستر يونايتد 4-1 بيرتن ألبيون

جاءت آخر رباعيات مورينيو هذا الموسم حتى الآن، بالدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث تغلب الشياطين الحمر على بيرتن ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها ماركوس راشفورد "هدفين"، وهدف لكل من جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال، ليصعد اليونايتد ويواجه سوانزي في الدور المقبل.