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للمرة الثالثة.. دولفين نافق على شواطئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

للمرة الثالثة.. دولفين نافق على شواطئ بورسعيد

04:18 م الخميس 21 سبتمبر 2017

للمرة الثالثة.. دولفين نافق على شواطئ بورسعيد

دولفين نافق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال هاشم مرسي عضو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، اليوم الخميس، إن شواطئ محافظة بورسعيد شهدت للمرة الثالثة، ظهور دولفين نافق.

وأشار "مرسي"، في تصريحات صحفية، إلى أن المسئولين في محمية "أشتوم الجميل" تحركوا بمجرد علمهم بوجود الدولفين على الشاطئ، كما رفع رجال جهاز الإنقاذ والطوارئ الدولفين من الشاطئ، معلنًا أنه تبين من النتائج الأولية لوفاة الدولفين، أن نفوقه طبيعي ولا يتعلق بوجود أية ملوثات أو ظواهر طبيعية في مياه البحر.

وأكد عضو الجمعية المصرية أن أحد الدولفينين السابقين تأكد أن نفوقه طبيعي عن طريق ارتطامه بأحد السفن العابرة بالمياه، ووضح ذلك من خلال إصابة في جسده.

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