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ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية بدمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية بدمياط

04:13 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية بدمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومكافحة قضايا السلع التموينية والتصدي لجشع التجار، اليوم الخميس، برئاسة الرائد رامي عبدالخالق، وتمكنت من القبض على "و. ز"، مالك مخبز، ويقيم حي الأعصر، وبحيازته 5 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جرام استخراج 82% بإجمالي وزن 250 كيلو جرام.

كما جرى القبض على "م. ع"، ويبلغ من العمر 42 عامًا مدير مطعم بمدينة رأس البر، وبحيازته 27 كيلو جرام من الكبدة واللحوم المستوردة، وكشف تقرير الطب البيطري عن تغير في الخواص الطبيعية ما يدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونجحت الحملة في ضبط "ف. ا" ويبلغ من العمر 55 عامًا، "بقال تمويني" بشارع 63 بمدينة رأس البر، لاتهامه ببيع المقررات التموينية بأزيد من السعر الرسمي، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.

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