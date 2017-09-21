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السيسي لفوكس نيوز: حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" قضية القرن

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مصراوي Masrawy

لفوكس نيوز: حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" قضية القرن

04:18 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيويورك - (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب أن يكون هناك حلا يتضمن دولتين فلسطينية وإسرائيلية يتوفر فيها أمن واستقرار ورفاهية المواطنين في الدولتين.

جاء ذلك في الجزء الثاني من المقابلة الحصرية التي أجراها الرئيس السيسي مع "فوكس نيوز" الأمريكية والذي أعته الشبكة اليوم الخميس.

وقال مقدم الشبكة خلال حواره مع الرئيس السيسي، إنه يتفهم موقفه بالنسبة لضرورة حل الدولتين، مستفسرا "هل من الممكن أن يكون هناك اتفاق كامب ديفيد آخر ربما يتضمن الأردن أو دول عربية أخرى مع إسرائيل؟ وفى حالة وجود تنازلات من جانب إسرائيل فهل يقابلها إعتراف بالحق في البقاء والحدود المؤمنة لها ؟.

أجاب الرئيس السيسي قائلا "أنا أقول دائما أن السلام لا يحتاج فقط إلى توافرالإرادة، ولكن يحتاج أيضا إلى معتقدات الشعوب أنفسها وتوافر القيادات المقتنعة بالسلام وضروراته ..إن دورنا هو تسليط الضوء على جميع هذه النقاط الإيجابية لتحقيق السلام ..وأيضا إعطاء التطمينات لاستيعاب دواعي قلق الأطراف المعنية بالسلام، وعلى سبيل المثال أنا أتفهم أن الإسرائيليين لديهم دواعي قلق بالنسبة لأمنهم وأمانهم . و ما أؤكد عليه هو ضرورة أن الحل يجب أن يتضمن وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية ويحقق كذلك أمن واستقرار ورفاهية المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين ".

وتوجه الرئيس السيسي إلى جميع من يسمعونه في هذا اللقاء قائلا :"أنا من هذه المنطقة وأقول أنه إذا كان بإمكاننا تحقيق هذا الأمر لمنطقتنا فإننا سنبدأ عصرا جديدا للمنطقة "المتضررة من عدم حل هذه القضية والتي عانت من ذلك لسنوات طويلة"، وسنكون عند حل القضية على مشارف أفق جديد من التفاعل والانفتاح".

وتابع الرئيس السيسي قائلا "إنني أتحدث عن 50 دولة إسلامية وعربية " حسبما جاء بالمبادرة العربية "سيكون لها تبادل دبلوماسي مع إسرائيل وستكون هناك حدود مفتوحة طبعا فى حال الوصول للحل المنشود ، مضيفا " لقد أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد أن لديه فرصة لحل قضية القرن. .فهذه هي قضية القرن فضلا عن كونها إحد أكبر ذرائع الإرهاب".

هذا المحتوى من

Asha

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