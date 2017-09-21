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السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي بمقر إقامته في نيويورك

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مصراوي Masrawy

يلتقي رئيس البنك الدولي بمقر إقامته في نيويورك

04:08 م الخميس 21 سبتمبر 2017

السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي بمقر إقامته في نيويورك

الرئيس السيسي

نيويورك- (أ ش أ):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في نيويورك اليوم الخميس، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم.

وشارك السيسي، أول أمس، في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، وقبلها مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 70 في سبتمبر 2015.

وألقى السيسي بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق فيه إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية. فضلاً عن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 69 في سبتمبر 2014 والتي عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥".

 

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