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انتحار سيدة بمبيد حشري بسبب سفر زوجها في المنوفية

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مصراوي Masrawy

انتحار سيدة بمبيد حشري بسبب سفر زوجها في المنوفية

03:53 م الخميس 21 سبتمبر 2017

انتحار سيدة بمبيد حشري بسبب سفر زوجها في المنوفية

تعبيرية

المنوفية - مروة فاضل:

انتحرت ربة منزل، بتناول قرص لحفظ القمح بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمرورها بضائقة نفسية لسفر زوجها للخارج منذ فترة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "س.ع.م" ربة منزل، مصابة بحالة تسمم وتوفيت عقب ذلك متأثرة بإصابتها.

وبالفحص وسؤال والدها أفاد بعلمه من نجلته هاتفيًا بتناولها مبيد حشري "قرص لحفظ القمح" أثناء وجودها بمنزل زوجها لمرورها بحالة نفسية سيئة لسفر زوجها خارج البلاد منذ فترة، ونفى الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ناتج عن تسمم بالدم ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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