محكمة تركية تأمر بحبس 14 محاميًا لاتهامهم بالانتماء لمنظمة إرهابية

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم الخميس، بأن محكمة في اسطنبول أمرت بحبس 14 محاميا للاشتباه في انتمائهم "لمنظمة إرهابية مسلحة".

وهؤلاء المحامون كانوا ضمن مجموعة من 16 محاميا جرى توقيفهم الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بحزب التحرير الشعبي الثوري اليساري، فيما جرى إطلاق سراح المحاميين الآخرين مع إبقائهما تحت الرقابة القضائية.

وتصنف تركيا الحزب على أنه منظمة إرهابية.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" المعارضة أن المحامين الستة عشر سبق وأن عملوا لصالح معلمين اثنين مضربين عن الطعام.

وكان المعلمان قد بدآ الإضراب في مارس الماضي، احتجاجًا على فقدان وظيفتيهما في ظل حالة الطوارئ وحملات التطهير التي تشهدها البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

ويعمل نوريا جولمن محاضرا جامعيا بينما يشغل سميح أوزاكا وظيفة معلم بمدرسة ابتدائية. وقد اعتقلتها السلطات رسميا في مايو الماضي للاشتباه في انتمائهما لـ"منظمة إرهابية مسلحة".