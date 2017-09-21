أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المرصد السوري: قوات النظام تعدم 13 مدنيًا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد السوري: قوات النظام تعدم 13 مدنيًا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

04:05 م الخميس 21 سبتمبر 2017

المرصد السوري: قوات النظام تعدم 13 مدنيًا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن قوات النظام أعدمت 13 مدنيا قبالة مطار دير الزور العسكري، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إنه تم العثور على جثث 13 مدنيا، مقتولين بطلقات نارية في منطقة مراط الواقعة قبالة مطار دير الزور العسكري ، مشيرا إلى أن المقتولين كانوا يحاولون الفرار من العمليات العسكرية والوصول إلى مناطق آمنة.

وطبقا للمرصد، فأن قوات النظام التي عبرت نهر الفرات، في 18 سبتمبر الجاري، أوقفت المدنيين قائلة لهم إنهم "أصدقاء" والمنطقة باتت تحت سيطرتهم، إلا أن بعض العناصر حاولت إكمال طريقها والنزوح نحو مناطق في ريف دير الزور، فأطلقت قوات النظام النار عليهم بشكل مباشر ما أسفر عن مقتلهم .

وكانت قوات استطلاع تابعة للنظام ومجموعات عسكرية بغطاء روسي عبرت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات المقابلة لمدينة دير الزور، عبر استخدام جسور مائية، ذلك بعد قصف مكثف من قبل قوات النظام استهدف الضفاف المقابلة لكل من مطار دير الزور العسكري ومنطقتي الجفرة والمريعية اللتين سيطرت عليهما قوات النظام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد السوري: 20 قتيلا في 48 ساعة جراء قصف روسي على إدلب وحماة

    أخبار

  • المرصد السوري: داعش انتهى.. وبعض عناصره يفضلون الانتحار

    أخبار

  • موسكو: الجيش السوري استعاد 16 ألف كيلومتر من الإرهابيين غرب الفرات

    أخبار

  • الأمم المتحدة تشتكي إعاقة بعض الدول عمل الحقوقيين

    أخبار

إعلان

4e7cdddd8f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي