المرصد السوري: قوات النظام تعدم 13 مدنيًا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات

دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن قوات النظام أعدمت 13 مدنيا قبالة مطار دير الزور العسكري، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إنه تم العثور على جثث 13 مدنيا، مقتولين بطلقات نارية في منطقة مراط الواقعة قبالة مطار دير الزور العسكري ، مشيرا إلى أن المقتولين كانوا يحاولون الفرار من العمليات العسكرية والوصول إلى مناطق آمنة.

وطبقا للمرصد، فأن قوات النظام التي عبرت نهر الفرات، في 18 سبتمبر الجاري، أوقفت المدنيين قائلة لهم إنهم "أصدقاء" والمنطقة باتت تحت سيطرتهم، إلا أن بعض العناصر حاولت إكمال طريقها والنزوح نحو مناطق في ريف دير الزور، فأطلقت قوات النظام النار عليهم بشكل مباشر ما أسفر عن مقتلهم .

وكانت قوات استطلاع تابعة للنظام ومجموعات عسكرية بغطاء روسي عبرت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات المقابلة لمدينة دير الزور، عبر استخدام جسور مائية، ذلك بعد قصف مكثف من قبل قوات النظام استهدف الضفاف المقابلة لكل من مطار دير الزور العسكري ومنطقتي الجفرة والمريعية اللتين سيطرت عليهما قوات النظام.