السويد تحقق في معلومات عن تهديد إرهابي في ستوكهولم

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن جهاز الأمن السويدي "سابو"، اليوم الخميس، أنه يحقق في معلومات بشأن تهديد إرهابي محتمل يستهدف العاصمة، إلا أن مستوى التحذير الأمني الوطني بشأن الإرهاب لم يتغير.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز صوفيا هيلكفيست، لوكالة الأنباء الألمانية، :"رصدنا رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تهديد بهجوم إرهابي"، دون المزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الجهاز يحقق في المعلومات، ويتعاون مع الشرطة الوطنية.

وأعلنت الشرطة الوطنية أنها تلقت اتصالات من الجمهور بشأن التهديد، مضيفة أن "مثل هذه التهديدات شائعة جدا".

وحث وزير العدل والداخلية مورجان جوهانسون الجمهور على استقاء المعلومات من السلطات، وإبلاغ الشرطة عن أي شيء مثير للشبهة.

وتم الإبقاء على التحذير الأمني عند المستوى الثالث ضمن مقياس مكون من خمسة مستويات.