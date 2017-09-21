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مشيرة خطاب: حملة عالمية لحشد التأييد لانتخاب مصر مديرا لليونسكو

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مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب: حملة عالمية لحشد التأييد لانتخاب مديرا لليونسكو

03:42 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مشيرة خطاب: حملة عالمية لحشد التأييد لانتخاب مصر مديرا لليونسكو

مشيرة خطاب

نيويورك - (أ ش أ):

أكدت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر واليونسكو لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو أنها تقوم بحملة مكثفة في مختلف دول العالم، لحشد التأييد الدولي لانتخابها في منصب المدير للعام لمنظمة اليونسكو.

وقالت السفير مشيرة خطاب في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أنها تعتز بثقة الدول الأفريقية والعديد من دول العالم، التي أكدت حرصها على مساندتها وانتخابها في هذا المنصب الثقافي الرفيع.

وأضافت السفيرة خطاب أنها تشعر بأنها تدافع عن حق مصر في تولي هذا المنصب نظرا لأنه لم يسبق لأية دولة عربية الفوز به، إلى جانب استحقاق مصر عن جدارة للفوز بالمنصب نظرا لرصيدها الحضاري الممتد لآلاف الأعوام، وكذلك لمكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية البارزة في المنطقتين العربية والأفريقية وكذلك تبوأها مكانة بارزة في الآداب والفنون الجميلة والسينما والمسرح.

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Asha

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