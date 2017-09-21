حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ "صور"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت نسرين النحاس، نائبة رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تنظيم حملات خلال الشهر المقبل بالمدارس ومراكز الشباب وقصر الثقافة والوحدات الاجتماعية بنطاق المركز والمدينة، بشأن توعية الأطفال، من أعمار 12 إلى 15 عامًا، بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والضرر الناتج عنها.

وأكدت نائبة رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن ذلك جاء وفق توصية ورشة العمل التي أقيمت بنادي مطوبس الاجتماعي على مدار 3 أيام ماضية، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمنظمة الدولية للهجرة.