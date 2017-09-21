«مصر ليست الأولى».. بريطانيا وقطر أسقطتا جنسيتيهما عن مواطنيهما

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لجأ العديد من الدول في السنوات الأخيرة إلى سحب جنسيتها من عدد من مواطنيها، لأسباب لها أبعاد أمنية، حيث جاءت مؤخرا موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

هل يحق لمن تسقط عنهم الجنسية استعادتها؟

للإجابة عن هذا التساؤل قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، يجوز -وفقا للمادة "18" من مشروع القانون- رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وأضاف السيد -وفقا للتعديلات الأخيرة أيضا- أنه لا يمكن أن يستعيد الشخص جنسيته مرة أخرى طالما صدر ضده حكم قضائى بالانضمام لجماعة تضر الدولة، أو ضد سياستها، لافتا إلى أنه حتى فى حالة خروج الشخص من السجن، أو مرور فترة الخمس سنوات فإن الإدانة ما زالت قائمة، لافتا إلى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات بشكل نهائى سيتم تحديد ما إذا كان سيمنح هؤلاء الأشخاص حق استعادة الجنسية مرة أخرى أم لا.

من هي الدول التي تتمتع بقانون إسقاط الجنسية؟

لم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها هذا القانون، فهناك العديد من الدول الأخرى التي سبق وأسقطت جنسياتها عن مواطنيها، وهي:

1- بريطانيا

في أبريل الماضي، قامت وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عن نجل المتطرف أبو حمزة المصري، في إجراء غير اعتيادي بعد سفره للقتال ضمن صفوف الجماعات المسلحة في سوريا.

حيث قامت الداخلية البريطانية باتخاذ هذا القرار بإسقاط الجنسية عن سفيان، النجل الأصغر للمتطرف مصطفى كامل مصطفى، المعروف باسم أبو حمزة المصري، والذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب، بعدما سلمته بريطانيا التي عاش فيها منذ عام 1979.

2- تركيا

في يونيو من هذا العام، أعلنت السلطات التركية عن بدء الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية من 130 شخصا، بينهم رجل الدين المعارض الداعية التركي فتح الله جولن، ونائبان في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أن عدم عودة هؤلاء الأشخاص الـ130 إلى تركيا خلال 3 أشهر، سيترتب عليه سحب الجنسية التركية منهم.

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3- قطر

قام حمد بن خليفة آل ثان، بعد توليه الحكم سنة 1995 بعد الانقلاب على والده خليفة بن حمد، بإسقاط الجنسية عن حوالي 6 آلاف مواطن قطري من أبناء فخيذة الغفران، وهو ما يعادل 25% من الشعب القطري، وكان إسقاط الجنسية عقابا لهم بعد أن أعربوا عن مساندتهم لوالده في حكمه الشرعي.

وتنتمي فخيذة الغفران إلى قبيلة "آل مرة" وهي من أقدم القبائل التي استوطنت في قطر، وتشكل ربع سكان قطر حاليا، وقد شمل قرار إسقاط الجنسية عن أبناء فخيذة الغفران بما في ذلك المتوفون والأطفال والعجائز والنساء، وتم فصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وحرموا من التعليم والعلاج كما حرموا من مزاولة أنشطتهم التجارية، حتى الكهرباء والماء قطعتا عنهم، كما أجبروا على تصحيح أوضاعهم بأنهم غير قطريين.

وبررت قطر هذا الفعل بأنهم ليسوا قطريين، بل هم من أصل سعودي، ولكن رفع أبناء فخيذة الغفران شعارا على وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا من خلاله بحقوقهم كمواطنين قطريين، بعد أن اضطهدوا لأكثر من 10 سنوات.

4- البحرين

في عام 2015، أعلنت مملكة البحرين، إسقاط الجنسية عن 72 شخصا دفعة واحدة في قرار يعد الأكبر من نوعه، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها الحكومة البحرينية، بأنها أضرت بمصالح المنامة.

وشملت قائمة الذين أسقطت الجنسية عنهم، خليطا من الطائفتين السنة والشيعة، وأُدرج على القائمة منتمون للجماعات المتطرفة، حيث ضمت القائمة أسماء بارزة في تنظيم داعش وجبهة النصرة، إضافة إلى آخرين على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وبـ"حزب الله" اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق، كما شملت القائمة أيضا، أسماء لأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية، وصفتهم الحكومة البحرينية بأنهم أضروا بمصالح المملكة.

5- السعودية

لم تطبق السعودية هذه الخطوة إلا في حالات نادرة جدا ولأسباب مختلفة، نظرا إلى ما يترتب على المسحوب منهم الجنسية من تداعيات كثيرة.

وكان زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أبرز من سحبت منهم الجنسية السعودية، وذلك في العام 1994، إثر اتهامه بالوقوف خلف مقتل السفير السعودي في باكستان، في الوقت الذي لم يكن قد أعلن فيه عن تأسيس "القاعدة" بعد.

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض، حكما بالسجن ثماني سنوات، ضد متهم نيجيري سبق أن سحبت منه الجنسية السعودية بعد ثبوت إدانته باستخدام العنف والتهديد.

بينما كان شقيقه عوقب أيضا بسحب الجنسية السعودية منه، لنشاطه الإرهابي، وحكم بالسجن 10 سنوات على أن يرحل إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، إلا أنه قتل رجل أمن خلال فترة محكوميته، ونفذ فيه حكم القتل.



