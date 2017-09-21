إحالة 14 متهمًا للمفتي بينهم "عشماوي" في قضية الهجوم على "كمين الفرافرة"

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي خالد المصري، إن محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، أحالت هشام عشماوي، القيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس، و13 آخرين من أعضاء التنظيم، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية إدانتهم بالتورط في الهجوم على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندين.

وأوضح "المصري" أن المحكمة حددت جلسة 11 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

ووقع حادث الفرافرة في 19 يوليو 2014 عن طريق هجوم نفذه المتهمون على كمين لحرس الحدود تابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة "الدهوس" بالمنطقة الواقعة بين واحة الفرافرة والواحات البحرية، ما أسفر مقتل 28 ضابطا ومجندا.