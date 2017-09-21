نائب كندي يعتذر عن وصف وزيرة بـ "باربي المناخ"

لندن (بي بي سي)

اعتذر نائب كندي محافظ عن وصفه لوزيرة البيئة، كاثرين ماكينا، بأنها "باربي المناخ".

وكان النائب جيري ريتز قد كتب هذا التعليق في تغريدة على موقع تويتر، خلال نقاش عبر الانترنت بشأن تقرير عن تغير المناخ.

وأثارت هذه التغريدة ردود فعل غاضبة من جانب النواب الليبراليين وغيرهم، قبل أن يحذفها ريتز في وقت لاحق.

واعتذر ريتز قائلا إن تعليقاته "لا تعكس الدور الذي تلعبه الوزيرة".

وكان ريتز قد كتب تلك التعليقات على تويتر، بعد صدور تقرير يشير إلى الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، لم يتم الوفاء بها من قبل الدول الصناعية الرئيسية.

وفي رد على مستخدمين آخرين لموقع تويتر، كتب ريتز: "هل أخبر أي شخص باربي المناخ لدينا!"

وردت ماكينا قائلة: "هل تستخدم هذه اللغة المتحيزة جنسيا مع ابنتك أو أمك أو أختك؟"

وأضافت: "نحن بحاجة إلى مزيد من النساء في السياسة، وتعليقاتك الجنسية لن توقفنا".

وفى البرلمان، قالت رئيسة الحكومة في مجلس العموم، بارديش شاغَر، إنه "لا مجال لهذا النوع من الجهل فى السياسة الكندية".

وقالت وزيرة الثقافة ميلاني جولي: "التحيز الجنسي غير مقبول".

وأعلن ريتز، الذي يمثل دائرة انتخابية في مقاطعة ساسكاتشوان، في الآونة الأخيرة أنه ترك السياسة بعد عقدين من الزمان.