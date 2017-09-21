انهيار منزل من 3 طوابق بغرب أسيوط دون خسائر (حصر أولي)

أسيوط - أسامة صديق:

انهار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة حي غرب بجوار مطرانية أسيوط، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات أو ضحايا حسب الفحص الأولي، وانتقلت قوات الشرطة.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة حي غرب أسيوط بانهيار منزل مكون من 3 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ وسيارات الشرطة، وبالفحص الأولي تبين عدم وجود مصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.