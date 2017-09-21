محافظ الوادي الجديد: إنهاء تسليم مرفق المياه في يناير

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اجتمع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، مع المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب، لبحث أهم مستجدات الأعمال التي تخص قطاع المياه والصرف بالمحافظة.

تناول الاجتماع، مناقشة موعد استلام الشركة لمرفق المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد، وتقديم كافة التسهيلات لتيسير عملية الانتقال على أن تنتهي عملية الاستلام الكامل للمرفق 1 يناير 2018.

وشدد الزملوط، على تيسير استلام المقرات الإدارية لشركة المياه لرفع كفاءتها وإمكانياتها بمعرفة الشركة، وضرورة وضع خطة زمنية لإنهاء الأعمال الخاصة بالإيرادات، ورفع كفاءة السيارات والمعدات الموجودة بالمرفق الجاري نقلها لأصول الشركة.

من جانبه طالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بتوفير معملين كيميائيين لتحليل عينات المياه.

ووجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية، بضرورة التعاون مع شركة المياه فى تنفيذ تلك المعمل، على أن يكون التمويل من الهيئة والتنفيذ من جانب شركة مياه أسيوط والوادي.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه فيما يخص مسابقة التعيينات للوظائف الجديدة بالوادي الجديد، فجرى الانتهاء من مرحلة الإعلان عن المقبولين وغير المقبولين، على أن تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختيارات التحريرية، في منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تسهيلاً على المتقدمين سوف تجرى الاختبارات في بعض التخصصات طبقًا للموقع الجغرافي بكل من مركزي الخارجة والداخلة.

وأشار الزملوط، في ختام الاجتماع إلى ضرورة وضع جدول زمني، والالتزام به لإنهاء مراحل المسابقة المختلفة.