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"تعليم دمياط" تحقق في واقعة اعتداء ولي أمر على معلم

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مصراوي Masrawy

"تعليم دمياط" تحقق في واقعة اعتداء ولي أمر على معلم

03:14 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مديرية التعليم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال عماد الدين دياب، مدير إدارة عزبة البرج التعليمية بمحافظة دمياط، إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة اعتداء أحد أولياء الأمور على معلم بمدرسة "الشيخ ضرغام الابتدائية"، خلال توزيع الكتب على الطلاب ما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنه أعد مذكرة بالواقعة ورفعها للعرض على السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير الإدارة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قوات الشرطة حضرت إلى موقع البلاغ الذي حمل رقم 5 / 348 لسنة 2017، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه وجرى عمل تقرير طبي للمعلم.

وأضاف دياب أن مجلس أمناء الإدارة حضر إلى المدرسة ورفع مذكرة إلى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط للتحقيق في الواقعة ومحاسبة ولي الأمر.

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