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بعد غناء منشد ارتدى زي الأزهر لأم كلثوم.. مرصد المشيخة: تشويه لهيبة العلماء

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مصراوي Masrawy

بعد غناء منشد ارتدى زي الأزهر لأم كلثوم.. مرصد المشيخة: تشويه لهيبة العلماء

03:08 م الخميس 21 سبتمبر 2017

بعد غناء منشد ارتدى زي الأزهر لأم كلثوم.. مرصد المشيخة: تشويه لهيبة العلماء

قدم المبتهل وصلة غنائية خلال حلقة البرنامج

كتب- محمود مصطفى:

انتقد مرصد الأزهر، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من مشهد مصور لشخص يرتدي الزي الأزهري يغني مقطوعة غنائية، الأمر الذي سبب لغطا بين مؤيد ومعارض.

كانت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج "ست الحسن" على قناة ONTV الفضائية، طلبت من شيخ مبتهل يدعى إيهاب يونس شارك ببرنامجها الاثنين الماضي، أن يسمعها "أغنية من زمن الفن الجميل" فاستجاب لطلبها وقال: "حاضر. ممكن أغنية لسّه فاكر للست أم كلثوم"؟ فقالت أبو الحسن: "يا ريت".

وقدم الشيخ المبتهل وصلة وصلته الغنائية، في تسجيل مدته أكثر من دقيقتين.

وأكد المرصد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى.

وأوضح المرصد أن الزي الأزهري لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية، مناشدًا من يحملون العمامة الأزهرية الالتزام بما يمليه هذا الزِّي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزِّي الأزهري.

وأشار إلى أن ارتداء الزي الأزهري أثناء الغناء يتنافى مع وقاره وهيبته واحترامه، التي ترسخت في نفوس المسلمين وارتبطت بصورة جليلة ومهيبة لعلماء الدين.

ورفض مرصد الأزهر ما أسماه محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه هيبة الزي الأزهري، وترسيخ صورة نمطية سلبية عنه لتمحو من قلوب الناس تلك المكانة والهيبة التي ترسخت عبر قرون عديدة، مؤكدًا احترامه لأنواع الفنون الراقية التي تهدف لتهذيب النفس وتوعية المجتمع.

 

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