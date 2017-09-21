أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

انتحار شاب ومحبوبته قبل زواجهما بأشهر في المنوفية

Google+ Print
انتحار شاب ومحبوبته قبل زواجهما بأشهر في المنوفية انتحار شاب ومحبوبته قبل زواجهما بأشهر في المنوفية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لم يتحمل شاب فراق محبوبته التي لقيت مصرعها عقب تناولها مادة سامة؛ بسبب رغبة أسرتها في عدام إتمام زواجها منه، ليلحق بها بنفس الطريقة.

تلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عتمان، إخطارا من مركز شبين الكوم بمصرع "ابتسام"، 17 سنة، طالبة بكلية التربية؛ إثر تناولها مادة سامة.

لم يستطع "أحمد.ف"، الحياة دون محبوبته، وأقدم على التخلص من حياته بتناول مادة سامة أيضا، وحاولت أسرته إنقاذه باصطحابه إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

شاهد أيضا

أهالى القرية أكدوا أن خطوبة "ابتسام" و"أحمد" امتدت لسنوات، وأنهما كانا بصدد إقامة حفل الزفاف خلال الشهور المقبلة، لكن خلافات بين العائلتين كانت تهدد استمرار تلك العلاقة، الأمر الذي دفع الفتاة للتخلص من حياتها.

بدورها أعلنت مديرية الأوقاف بالمنوفية عن تنظيم خطب يومية بمختلف المساجد عن الانتحار، وعقاب قتل النفس، بحضور علماء من الأزهر الشريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي