انتحار شاب ومحبوبته قبل زواجهما بأشهر في المنوفية

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لم يتحمل شاب فراق محبوبته التي لقيت مصرعها عقب تناولها مادة سامة؛ بسبب رغبة أسرتها في عدام إتمام زواجها منه، ليلحق بها بنفس الطريقة.

تلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عتمان، إخطارا من مركز شبين الكوم بمصرع "ابتسام"، 17 سنة، طالبة بكلية التربية؛ إثر تناولها مادة سامة.

لم يستطع "أحمد.ف"، الحياة دون محبوبته، وأقدم على التخلص من حياته بتناول مادة سامة أيضا، وحاولت أسرته إنقاذه باصطحابه إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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أهالى القرية أكدوا أن خطوبة "ابتسام" و"أحمد" امتدت لسنوات، وأنهما كانا بصدد إقامة حفل الزفاف خلال الشهور المقبلة، لكن خلافات بين العائلتين كانت تهدد استمرار تلك العلاقة، الأمر الذي دفع الفتاة للتخلص من حياتها.

بدورها أعلنت مديرية الأوقاف بالمنوفية عن تنظيم خطب يومية بمختلف المساجد عن الانتحار، وعقاب قتل النفس، بحضور علماء من الأزهر الشريف.