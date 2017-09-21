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مصارعة المحترفين في الشرقية.. كواليس «عرض الأحلام» (صور)

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مصارعة المحترفين في الشرقية.. كواليس «عرض الأحلام» (صور) مصارعة المحترفين في الشرقية.. كواليس «عرض الأحلام» (صور)

التحرير

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خلال السنوات القليلة الماضية، حظيت مصارعة المحترفين بنسبة مشاهدة عالية بين المصريين، لكن هذه المرة كان أهالي مدينة القُرين بمحافظة الشرقية على موعد مع عرض مباشر بالمجان.
 
في الرابعة عصر السبت الماضي، انطلق "عرض الأحلام" برعاية  الكابتن عمرو محروس، مُدرب الكاراتيه، "كان نفسي أعمل حاجة رياضية تفرح الشراقوة"، يوضح "محروس" أنه حاول تنفيذ الفكرة بمدينة الزقازيق، لكنه لم يتوصل لاتفاق حول الرعاة "ماحدش كان مصدق إن الفكرة ممكن تنجح".

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قرر مدرب الكاراتيه تنفيذ الفكرة في بلدته، "كنت عاوز أقول إن أهل القُرين مش إرهابيين"، يشير الكابتن عمرو محروس في حديثه لـ"التحرير" إلى أنه حاول إسعاد الأهالي "حاولت أعمل حاجة تفرح الناس ولو ساعات".

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يشير "محروس" إلى أنه عرض فكرة المهرجان على صديقه الكابتن أشرف كابونجا، مؤسس مصارعة المحترفين في "E W R"، الذي تحمس كثيرًا، إلا أنه أبدى تخوفه من عدم وجود إقبال جماهيري، واشترط موافقة الأمن، وحضور رئيس المدينة، فضلًا عن أن تكون أرضية النادي بالكامل مُغطاة بالسجاد، وأن تكون هناك شاشة عرض بمساحة 10 أمتار.

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"اتحملت المصاريف كلها، واستضافة اللاعبين لمدة 3 أيام في الجيم بتاعي"، يؤكد أن 20 شابا شاركوا في التنظيم، لافتا إلى أنه تم فتح باب الحضور للجماهير بالمجان.

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ردود أفعال متباينة أثارتها أسماء المصارعين مثل "البلياتشو، جمجم المجنون، مصارع النينجا"، ويوضح "محروس" أن اللاعبين المشاركين في العرض -البالغ عددهم 50 لاعبًا- هم أعضاء فريق مصارعة المحترفين المصري، لافتًا إلى أن غالبيتهم حاول محاكاة أسماء بعض المصارعين العالميين للفت الأنظار إليهم.

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التحرير

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