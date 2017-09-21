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نائب برلماني: خطاب «تميم» بالأمم المتحدة متخبط وبه الكثير من المغالطات

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نائب برلماني: خطاب «تميم» بالأمم المتحدة متخبط وبه الكثير من المغالطات نائب برلماني: خطاب «تميم» بالأمم المتحدة متخبط وبه الكثير من المغالطات

التحرير

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قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك فرقا شاسعا بين خطاب الرئيس عبد الفتاح ، والأمير تميم، في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن خطاب أمير قطر كان مهتزا وبه الكثير من المغالطات.

وأوضح حامد، فى تصريح له اليوم الخميس، أن "تميم" تحدث في بداية خطابه عن عدم تأثر قطر بالمقاطعة، وخلال اللقاء أكد أن الشعب القطري يعيش حالة من الضعف بسبب المقاطعة، وهو ما يؤكد التخبط في خطابه، مشيرًا إلى أنه خطاب كان استمرارا لمعاندة دول الخليج ومصر، ويأتي ضمن عدم إدراكه لحجم الأزمة التي تعيشها قطر، ورغم ذلك تعمل على إظهار قطر بأنها دولة مظلومة من دول الجوار، وهذا أمر غير صحيح.

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وأضاف عضو مجلس النواب أن خطاب الأمير تميم يعتبر مراوغة ومحاولة كسب تعاطف دول العالم معه، مشيرًا إلى أن أمريكا تحاول الضغط على الدول العربية ومصر للتراجع عن موقفها الحاسم وهو أمر لن يتم.

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التحرير

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