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البرلمان العربي يدعو بارزاني إلى تأجيل استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يدعو بارزاني إلى تأجيل استفتاء كردستان

03:16 م الخميس 21 سبتمبر 2017

البرلمان العربي يدعو بارزاني إلى تأجيل استفتاء كردستان

مسعود بارزاني

كتبت - إيمان محمود 

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، إلى تأجيل إجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن الدولة العراقية.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي -في برقية بعثها لرئيس إقليم كردستان العراق- إن البرلمان العربي يتطلع إلى تأجيل الاستفتاء على استقلال الاقليم عن جمهورية العراق خاصة في ظل الظروف الداخلية والدولية والإقليمية الحالية والتي تستوجب الاستعاضة عن الاستفتاء بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويضمن حقوق الجميع ويضمن وحدة واستقرار دولة العراق بكل مكوناتها وأطيافها وسلامة وأمن الشعب العراقي التواق دائماً للعيش ضمن دولة واحدة وموحدة في ظل دولة العراق.

وأكد رئيس البرلمان العربي في برقيته على إنه حريص كل الحرص على حقوق الشعب الكردي كما يحرص على حقوق الشعب العربي.

وشدد رئيس السلمي على اهتمام البرلمان بدعم الشعب العراقي بكافة مكوناته دون تمييز، معربًا عن تقديره العالي للجهود الحثيثة التي قام بها الرئيس مسعود البرزاني والتي كان لها الأثر الأكبر في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وما قام به الإقليم تجاه أشقائه النازحيين من المحافظات العراقية لإقليم كردستان.

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