​الأوقاف تنفي إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تغلق أي كتاب رسمي معتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنها تقوم على تنظيم شئون هذه الكتاتيب والتوسع في تعميمها خدمة لكتاب الله "عز وجل".

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنها اشترطت لعمل مكاتب تحفيظ القرآن، أن يكون المكتب تابعًا للأزهر الشريف أو الوزارة، وأن يكون المحفظ معتمدًا منهما.