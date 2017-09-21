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الصحة تعلن الحصيلة النهائية لوفيات ​موسم الحج

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مصراوي Masrawy

الصحة تعلن الحصيلة النهائية لوفيات ​موسم الحج

03:10 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الصحة تعلن الحصيلة النهائية لوفيات ​موسم الحج

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة النهائية لحالات الوفاة بين الحجاج المصريين هذا العام بلغت 110 حالة وفاة، 105 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، كما بلغت أعداد الحجاج المترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 73666 حالة مرضية حتى مساء أمس، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69492 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4174 حالة في المدينة المنورة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات ، 31 منهم بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة، مشيراً إلى انتهاء عمل البعثة الطبية اليوم وعودة آخر فوج من البعثة الطبية بعد انتهاء دورهم في خدمة الحجاج المصريين والذي فاق عددهم أكثر من الـ100 ألف حاج، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين هذا العام.

وأشار إلى أن أسماء حالات الوفاة الأخيرة بين الحجاج والبالغ عددهم 8 حالات، كالتالي: "الحاجة سعدية صديق أحمد محمد، تبلغ من العُمر 81 عامًا، تتبع حجاج القرعة، من محافظة سوهاج، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس، بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وسلوى محمد مختار عبدالفتاح، 49 عامًا، تتبع حجاج القرعة، من محافظة البحيرة، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى أحد بالمدينة المنورة، وهدى محمد محمد عبدالعال، 62 عامًا، حج فردي، من محافظة المنوفية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وهانم محمد عبدالرحيم عبدالمجيد الأعور، 61 عامًا، تتبع حجاج القرعة، من محافظة المنوفية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمكة المكرمة".

وأضاف "زينب حسين ابراهيم الأسود، 68 عام، تتبع حجاج السياحة، من محافظة الشرقية، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمدينة العقبة أثناء عودته برياً، وحسن عبدالسلام عبدالعزيز العطار، 63 عام، من محافظة المنوفية، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الكرمة، و سعيد عبدالحميد قناوي عبدالرحيم، 54 عام، يتبع حجاج التضامن، من محافظة المنوفية، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى بالمدينة المنورة، ولطيفة طايع سليمان عبيد، 62 عام، تتبع حجاج القرعة، من محافظة بورسعيد، توفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس بمستشفى النور بمكة المكرمة".

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