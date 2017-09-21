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بالصور – إزالة عقار آيل للسقوط بحي المنتزه بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور – إزالة عقار آيل للسقوط بحي المنتزه بالإسكندرية

03:10 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة لإزالة عقار آيل للسقوط مكون من 6 طوابق بمنطقة أرض نوفل، بعد إخلاءه من السكان.

وقال اللواء خالد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار مكون من طابق أرضي وخمسة أدوار علوية وصادر له قرار إزالة رقم 92 لسنة 2015.

وأضاف رئيس الحي، أنه تم تسليم العقار إلى مقاول الهدم لإزالته حتى سطح الأرض، في حضور قوة من قسم شرطة المنتزه أول.

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