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بالصور.. نقل مواقف "جهينة والمراغة" للموقع القديم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نقل مواقف "جهينة والمراغة" للموقع القديم بسوهاج

03:08 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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سوهاج- عمار عبد الواحد:

نقلت محافظة سوهاج، اليوم الخميس، موقف مدينة جهينة وقرى مركز المراغة إلى الموقع القديم بجوار مركز شرطة سوهاج بشارع سيالة أولاد نصير، بناءً على مطالب أعضاء مجلس النواب وأهالي قرى مركزي المراغة وجهينة.

ووجهت سيارات الأجرة التي تعمل بموقف السيارات لقرى المراغة وجهينة إلى الموقف القديم بدلا من الموقف الموجود أسفل الثلاث كباري بمدخل مدينة سوهاج، بمشاركة إدارة مرور سوهاج وقسم شرطة أول سوهاج وإدارة المواقف بالديوان العام والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة تسعى لإنشاء مواقف لسيارات لخدمة مدن وقرى المحافظة على أن تكون ذات شكل حضاري لخدمة المواطنين وبهدف القضاء على الاختناقات المرورية.

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