بالصور.. وصلة رقص في افتتاح مسجد تثير أهالي البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أثار حفل راقص نظمته محافظة البحيرة، في ساحة مسجد "أبي مندور" الأثري برشيد، التابع لوزارة الآثار، خلال حفل لافتتاح أعمال تطوير المسجد، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حالة من الجدل، فيما عبر عدد من مواطني المحافظة عن رفضهم لإقامة الحفل أمام المسجد.

وقال محمد صالح، مهندس: "ما حدث أمرًا غير لائقًا يتنافى مع قداسة المكان، ويعد مشهدًا غريبًا، أن يصطف الأئمة والمشايخ على أبواب مسجد، لمشاهدة الرقص بدلًا من إقامة الطقوس والشعائر الدينية".

وقال سيد حفني، محاسب: "عشنا وشفنا الرقص بقى على أبواب الجوامع.. لسه فيه إيه تاني".

أما الخبير السياحي، السيد العاصي، طالب بالتحقيق في تلك الواقعة قائلًا: "ما حدث يعتبر تعديًا صارخًا للمقدسات الإسلامية، وعدم احترام للعادات والتقاليد، والغريب أن الحفل الراقص تم على مرأى ومسمع ممثلين من وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة وهيئة الآثار المصرية".