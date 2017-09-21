بالصور.. إسناد أعمال كوبري القنطرة غرب لشركة "القناة لأعمال الموانئ"

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أسندت هيئة قناة السويس، مشروع إنشاء اكتاف الكوبري العائم بالقنطرة غرب، في الكيلو 46 على طريق القناة، لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري التابعة لها.

صرحت بذلك مصادر ملاحية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، مؤكدة أن مشروع الكباري العائمة بمنطقة قناة السويس يعتبر من المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية إقليم القناة وربط أرض الفيروز بباقي محافظات الجمهورية ولا يقل أهمية عن الانفاق الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت المصادر، أنه من المخطط أن ينتهي العمل في الكوبري قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، عندما يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح 3 كباري عائمة في كلًا من الإسماعيلية والقنطرة.

وأضافت المصادر، أن الشركة وفرت جميع الإمكانيات المطلوبة لإنهاء المشروع القومي خلال الفترة المحددة، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالمرور يوميًا على موقع العمل لتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ والعمل على حلها فورًا.