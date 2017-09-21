أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إسناد أعمال كوبري القنطرة غرب لشركة "القناة لأعمال الموانئ"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إسناد أعمال كوبري القنطرة غرب لشركة "القناة لأعمال الموانئ"

03:05 م الخميس 21 سبتمبر 2017

  • عرض 7 صورة

    a23f38f58a.jpg

  • عرض 7 صورة

    215ca33b70.jpg

  • عرض 7 صورة

    3c45c3e0f3.jpg

  • عرض 7 صورة

    27c739d3e2.jpg

  • عرض 7 صورة

    f3a6755bfc.jpg

  • عرض 7 صورة

    2ab1aeb523.jpg

  • عرض 7 صورة

    16b791d00b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وصلة رقص في افتتاح مسجد تثير أهالي البحيرة

الألبوم التالى

بالصور.. وصلة رقص في افتتاح مسجد تثير أهالي البحيرة

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أسندت هيئة قناة السويس، مشروع إنشاء اكتاف الكوبري العائم بالقنطرة غرب، في الكيلو 46 على طريق القناة، لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري التابعة لها.

صرحت بذلك مصادر ملاحية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، مؤكدة أن مشروع الكباري العائمة بمنطقة قناة السويس يعتبر من المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية إقليم القناة وربط أرض الفيروز بباقي محافظات الجمهورية ولا يقل أهمية عن الانفاق الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت المصادر، أنه من المخطط أن ينتهي العمل في الكوبري قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، عندما يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح 3 كباري عائمة في كلًا من الإسماعيلية والقنطرة.

وأضافت المصادر، أن الشركة وفرت جميع الإمكانيات المطلوبة لإنهاء المشروع القومي خلال الفترة المحددة، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالمرور يوميًا على موقع العمل لتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ والعمل على حلها فورًا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. توقيع عقد تطوير "العين السخنة" بين قناة السويس وموانئ دبي

    أخبار

  • وفد برلماني يزور المشروع القومي لأنفاق قناة السويس

    أخبار

  • بالصور.. السفينة "أحمد فاضل" تبدأ أولى مهامها البحرية في المتوسط

    أخبار

  • الفريق مميش يزور معرض "فرانكفورت الدولي للسيارات" في ألمانيا

    أخبار

إعلان

4b1dbfd04f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي