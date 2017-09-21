ضبط كمية من مادة "الألبومين" بمخزن أدوية دون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، من ضبط كميات من مادة الألبومين البشري – "البروتين الأساسي في دم الإنسان"- خلال حملة شنتها على مخزن أدوية دون ترخيص.

صرح بذلك الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وقال إن مفتشين من الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قاموا بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بشن حملة على مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية تابع لأحد الشركات بعد أن أثبت تحليل العينات التي تم أخذها أثناء تفتيش صيدلية غير مرخصة داخل أحد المستشفيات الخاصة أن "الألبومين البشري" من إنتاج الشركة غير مطابق المواصفات.

وأضاف حجازي، أن البداية كانت أثناء شن حملة تفتيش من المديرية على أحد المستشفيات الخاصة تبين وجود صيدلية غير مرخصة داخل المستشفى، وبأخذ عينات من الأدوية الموجودة داخل الصيدلية وتحليلها تبين أن عقار "الأليومين البشرى" بها غير مطابق للمواصفات، كما أن الشركة المنتجة للعقار غير مسجلة بالصحة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبده، مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وتتبع الفواتير للوصول إلى مقر الشركة، حيث تم تحرير محضر جنحة والتحفظ على كافة الأدوية الموجودة بالمخزن التابع لها وتشميع المخزن وإرسال عينات من الأمصال واللقاحات الموجودة بالمكان إلى المعامل المركزية لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية لبيان مدى صلاحيتها، وجار العرض على النيابة العامة.

وأضافت أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية شنت حملات تفتيش على جميع مخازن الأدوية الخاصة بالمحافظة، وذلك لمتابعة الاشتراطات الصحية بالمخازن وتواجد المدير المسؤول أو من ينوب عنه أثناء أوقات العمل الرسمية ومتابعة المنشورات الدورية الصادرة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية بخصوص تشغيلات الأدوية المطلوب تحريزها، وتبين عدم وجود أدوية تابعة للمنشورات للتحريز أثناء الحملات.

ويعد الألبومين "Albumin" هو البروتين الأساسي الموجود في الدم، ويشكل عاملا أساسيا في منع خروج سوائل الدم من الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم، كما يعمل على ربط مركبات حيوية في تيار الدم ونقلها إلى أعضاء الجسم، وفيما يتعلق بالمرضى المصابين بمرض كبدي مزمن، فإن قياس مستويات الألبومين في مصل الدم يشكل أحد المقاييس لمدى خطورة المرض وتقدمه.