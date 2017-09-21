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الأهلي يتدرب على ملعب الجامعة.. ومحاضرة فنية للاعبين

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الأهلي يتدرب على ملعب الجامعة.. ومحاضرة فنية للاعبين الأهلي يتدرب على ملعب الجامعة.. ومحاضرة فنية للاعبين

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إقامة مران الفريق الأول في تونس، في السابعة مساء اليوم بتوقيت تونس؛ الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجامعة القريب من فندق الإقامة.

وكانت بعثة الأهلي، وصلت إلى تونس منذ قليل، بعد مغادرتها القاهرة في الثامنة صباح اليوم، حيث تجمع اللاعبين في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.

وسيلقي حسام البدري، المدير الفني للمارد الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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ويجتمع الجهاز الفني باللاعبين، عقب تناول وجبة العشاء لإلقاء المحاضرة؛ لشرح عدد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة التي من المقرر أن تقام مساء السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.

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التحرير

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